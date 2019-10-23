В Москве обсудили необходимость новой программы ОБЖ для школьников

Участники инновационно-технического форума SAY FUTURE в Москве обсудили необходимость пересмотра программы школьного курса ОБЖ.

Как рассказал НСН заместитель председателя Гильдии негосударственных структур безопасности МТПП Владимир Каширов, современные школьники нуждаются в полезных знаниях и навыках.

Эксперт полагает, что в кризисной ситуации не только ребёнок, но и взрослый может забыть самые очевидные вещи, при этом современные дети часто не обладают даже самыми элементарными навыками.

Авторы новой программы делают основной упор на практические занятия, которые призваны выработать у школьников навыки действий в различных чрезвычайных ситуациях.

«Мы стараемся делать курс ОБЖ более подвижным и применимым к сегодняшней ситуации», — подчеркнул Каширов.

В настоящее время программа проходит стадию тестирования. В ряде школ проводятся уроки по самообороне, противодействию терроризму и оказанию первой медицинской помощи.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области разработали новый образовательный проект для школьников.