В Москве обсудили необходимость новой программы ОБЖ для школьников

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Участники инновационно-технического форума SAY FUTURE в Москве обсудили необходимость пересмотра программы школьного курса ОБЖ.
В Москве обсудили необходимость новой программы ОБЖ для школьников
  • РИА Новости

Как рассказал НСН заместитель председателя Гильдии негосударственных структур безопасности МТПП Владимир Каширов, современные школьники нуждаются в полезных знаниях и навыках.

Эксперт полагает, что в кризисной ситуации не только ребёнок, но и взрослый может забыть самые очевидные вещи, при этом современные дети часто не обладают даже самыми элементарными навыками.

Авторы новой программы делают основной упор на практические занятия, которые призваны выработать у школьников навыки действий в различных чрезвычайных ситуациях.

«Мы стараемся делать курс ОБЖ более подвижным и применимым к сегодняшней ситуации», — подчеркнул Каширов.

В настоящее время программа проходит стадию тестирования. В ряде школ проводятся уроки по самообороне, противодействию терроризму и оказанию первой медицинской помощи.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области разработали новый образовательный проект для школьников.

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