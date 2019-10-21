Иран намерен обсудить с Россией отправку своего космонавта на МКС

Короткая ссылка
Глава Иранского космического агентства Мортеза Барари заявил, что Иран собирается начать переговоры с Россией по поводу отправки своего космонавта на Международную космическую станцию (МКС).
Иран намерен обсудить с Россией отправку своего космонавта на МКС
  • Reuters

Об этом он сказал в интервью агентству Mehr.

«На МКС находятся много исследователей из различных стран. Мы также нацелены на то, чтобы в сотрудничестве с другими странами, например, с Россией, изучить возможность отправки космонавта на космическую станцию», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Россия и ОАЭ начали переговоры о полёте второго эмиратского космонавта.

Герой России, депутат Государственной думы, космонавт-испытатель Максим Сураев в беседе с ФАН рассказал о перспективах российской космонавтики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить