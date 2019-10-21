Иран намерен обсудить с Россией отправку своего космонавта на МКС
- Reuters
Об этом он сказал в интервью агентству Mehr.
«На МКС находятся много исследователей из различных стран. Мы также нацелены на то, чтобы в сотрудничестве с другими странами, например, с Россией, изучить возможность отправки космонавта на космическую станцию», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Россия и ОАЭ начали переговоры о полёте второго эмиратского космонавта.
Герой России, депутат Государственной думы, космонавт-испытатель Максим Сураев в беседе с ФАН рассказал о перспективах российской космонавтики.