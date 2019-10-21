В Москве прошёл форум «Развитие здравоохранения в России»

Короткая ссылка
В Москве участники медицинского форума «Развитие здравоохранения в России» обсудили вклад фармацевтической отрасли в активное долголетие россиян.
В Москве прошёл форум «Развитие здравоохранения в России»
  • Pixabay

Председатель гильдии производителей медицинских товаров и услуг Московской торгово-промышленной палаты Ольга Белоус в беседе с НСН отметила, что в первую очередь необходимо увеличить вовлечённость пожилых людей в социальную жизнь. Кроме того, нужно повысить уровень и доступность медицинской помощи, а также модернизировать фармацевтическую отрасль.

«Давайте подумаем о том, как выпустить лекарственные средства с формой выпуска для пожилых людей», — пояснила она.

Кроме того, на форуме предложили внедрять препараты для поддержания жизни — биологически активные и пищевые добавки, которые позволяют сохранять активность.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил возможность создать госкорпорацию в системе здравоохранения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить