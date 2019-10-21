В Москве прошёл форум «Развитие здравоохранения в России»

В Москве участники медицинского форума «Развитие здравоохранения в России» обсудили вклад фармацевтической отрасли в активное долголетие россиян.

Председатель гильдии производителей медицинских товаров и услуг Московской торгово-промышленной палаты Ольга Белоус в беседе с НСН отметила, что в первую очередь необходимо увеличить вовлечённость пожилых людей в социальную жизнь. Кроме того, нужно повысить уровень и доступность медицинской помощи, а также модернизировать фармацевтическую отрасль.

«Давайте подумаем о том, как выпустить лекарственные средства с формой выпуска для пожилых людей», — пояснила она.

Кроме того, на форуме предложили внедрять препараты для поддержания жизни — биологически активные и пищевые добавки, которые позволяют сохранять активность.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил возможность создать госкорпорацию в системе здравоохранения.