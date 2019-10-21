Обсерватория «Спектр-РГ» готовится к прибытию на рабочую точку

Короткая ссылка
Космическая обсерватория «Спектр-РГ» должна прибыть на рабочую точку 21 октября. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на «Роскосмос».

Как сообщил источник в ракетно-космической отрасли, проведение манёвра двигательной установкой для выхода «Спектр-РГ» на рабочую орбиту намечается примерно в 19.00 мск.

Выполнения основной научной программы в режиме обзора небесной сферы намечено на 3 ноября.

В июле космическая обсерватория «Спектр-РГ», запущенная ракетой-носителем «Протон-М» с космодрома Байконур, была выведена на орбиту

31 июля обсерватория сняла первое изображение пульсара Центавр Х-3, яркого источника рентгеновского излучения.

Академик РАН, директор Государственного астрономического института имени Штернберга Анатолий Черепащук в беседе с НСН оценил работу телескопа ART-XC обсерватории «Спектр-РГ», зафиксировавшего термоядерный взрыв на нейтронной звезде в центре Галактики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить