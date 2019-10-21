Обсерватория «Спектр-РГ» готовится к прибытию на рабочую точку
Как сообщил источник в ракетно-космической отрасли, проведение манёвра двигательной установкой для выхода «Спектр-РГ» на рабочую орбиту намечается примерно в 19.00 мск.
Выполнения основной научной программы в режиме обзора небесной сферы намечено на 3 ноября.
В июле космическая обсерватория «Спектр-РГ», запущенная ракетой-носителем «Протон-М» с космодрома Байконур, была выведена на орбиту.
31 июля обсерватория сняла первое изображение пульсара Центавр Х-3, яркого источника рентгеновского излучения.
Академик РАН, директор Государственного астрономического института имени Штернберга Анатолий Черепащук в беседе с НСН оценил работу телескопа ART-XC обсерватории «Спектр-РГ», зафиксировавшего термоядерный взрыв на нейтронной звезде в центре Галактики.