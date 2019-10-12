На дне Чудского озера обнаружили фундамент старинной церкви

Участники экспедиции к месту Ледового побоища в Псковской области нашли на дне Чудского озера фундамент церкви XV века.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на декана географического факультета Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена Дмитрия Субетто.

«Был обнаружен фундамент церкви, которая сейчас находится на глубине порядка 1 м. Возраст, согласно летописям, — XV век, 1450-е годы», — сказал он.

Субетто добавил, что фундамент находится в 1,5 км от берега.

Также участники экспедиции выяснили, что «глубина озера не превышает 2 м». Кроме того, были обнаружены отдельные глубокие ложбины.

Ранее археологи нашли захоронение ХIV века под фундаментом современного дома в Азове.