На дне Чудского озера обнаружили фундамент старинной церкви
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Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на декана географического факультета Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена Дмитрия Субетто.
«Был обнаружен фундамент церкви, которая сейчас находится на глубине порядка 1 м. Возраст, согласно летописям, — XV век, 1450-е годы», — сказал он.
Субетто добавил, что фундамент находится в 1,5 км от берега.
Также участники экспедиции выяснили, что «глубина озера не превышает 2 м». Кроме того, были обнаружены отдельные глубокие ложбины.
Ранее археологи нашли захоронение ХIV века под фундаментом современного дома в Азове.