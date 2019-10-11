Герой России Виноградов назвал смерть Леонова огромной потерей

Герой России Павел Виноградов в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал сообщение о смерти Алексея Леонова.

«Хохмач такой был. Мы с удовольствием всегда бывали у него дома. Его двери всегда были открыты. Безусловно, огромная потеря. Он пару лет тяжело болел. Но тогда не хотелось даже думать, что этого человека когда-то не станет», — заявил космонавт.

По его словам, Леонов был хорошим учителем, передавал все знания и опыт молодёжи.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов в беседе с «Парламентской газетой» отметил, что Леонов — это человек, которого невозможно забыть.

«Было такое впечатление, что его интересовало буквально всё — от последних открытий науки до изучения истории искусств. Он любил все проявления жизни», — сказал депутат.

Ранее в «Роскосмосе» выразили соболезнования в связи со смертью Леонова.