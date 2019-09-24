В «Роскосмосе» сообщили об утверждении экипажа с космонавтом из ОАЭ

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В «Роскосмосе» сообщили, что Государственная межведомственная комиссия в ходе заседания на космодроме Байконур утвердила экипаж экспедиции, в которую входит первый космонавт из ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.
В «Роскосмосе» сообщили об утверждении экипажа с космонавтом из ОАЭ
  • РИА Новости

«Несколько минут назад госкомиссия утвердила основной экипаж корабля», — говорится в сообщении на странице компании в Twitter.

Ранее глава Дубайского космического центра Юсиф Хамад аль-Шаабани заявил, что Хаззаа аль-Мансури проведёт на орбите 16 экспериментов.

В июне катарский шеф-повар рассказала о рационе первого космонавта из ОАЭ на МКС.

Ожидается, что 25 сентября «Союз МС-15» запустят на МКС с экипажем, в составе которого будет космонавт «Роскосмоса», а также астронавты NASA и ОАЭ.

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