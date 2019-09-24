В «Роскосмосе» сообщили об утверждении экипажа с космонавтом из ОАЭ
- РИА Новости
«Несколько минут назад госкомиссия утвердила основной экипаж корабля», — говорится в сообщении на странице компании в Twitter.
Несколько минут назад Госкомиссия утвердила основной экипаж корабля #СоюзМС15:— РОСКОСМОС (@roscosmos) 24 сентября 2019 г.
👨🚀🇷🇺 командир — космонавт Олег Скрипочка;
👩🚀🇺🇸 бортинженер-1 — астронавт Джессика Меир;
👨🚀🇦🇪 бортинженер-2 — участник космического полёта Хаззаа Аль Мансури pic.twitter.com/4zHkY7HHRP
Ранее глава Дубайского космического центра Юсиф Хамад аль-Шаабани заявил, что Хаззаа аль-Мансури проведёт на орбите 16 экспериментов.
В июне катарский шеф-повар рассказала о рационе первого космонавта из ОАЭ на МКС.
Ожидается, что 25 сентября «Союз МС-15» запустят на МКС с экипажем, в составе которого будет космонавт «Роскосмоса», а также астронавты NASA и ОАЭ.