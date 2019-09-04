«Роскосмос» опроверг информацию об угрозе космического мусора для МКС

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Специалисты госкорпорации «Роскосмос» и головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш сделали вывод, что космический мусор не представляет угрозы для Международной космической станции.

Как говорится в сообщении на сайте госкорпорации, специалисты перепроверили предварительные данные от NASA, говорившие о наличии угрозы для МКС со стороны космического мусора. 

Отмечается, что расчёты баллистиков ЦНИИмаш опровергли предоставленные данные, о чём партнеры были уведомлены.

Также сообщается, что безопасности станции и экипажа ничего не угрожает. 

Ранее в госкорпорации «Роскосмос» прокомментировали срабатывание аварийной сигнализации на Международной космической станции (МКС) из-за повышения уровня кислорода в российском модуле.

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