Обнаружен самый древний ископаемый лес в Азии

Китайские учёные обнаружили и рассказали о самом древнем лесном массиве в Азии.

На площади около 250 тыс кв. м палеонтологи из университетов Пекина и Линьи нашли окаменелые деревья, росшие в восточной части современного Китая около 400 млн лет назад, сообщает журнал Current Biology.

Найденные окаменелости относятся к девонскому геологическому периоду и представляют собой останки плауновых деревьев — травянистых растений высотой от 3 до 7 м, внешне похожих на современные пальмы.

Исследователи утверждают, что им удалось реконструировать корневую систему ископаемого леса и выяснить, что он напоминал современные мангровые заросли, произрастающие в заболоченных приливных зонах вдоль морских берегов.

Это уже третий лес девонского периода, обнаруженный учёными. Предыдущие находки были сделаны в США и Норвегии.

Ранее учёные под руководством Инны Сафоновой из Новосибирского госуниверситета обнаружили в горах Тянь-Шаня фрагменты островов, относящихся к девонскому периоду.