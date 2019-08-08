Казкосмос рассказал о планах модернизации «Гагаринского старта» на «Байконуре»

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В аэрокосмическом комитете министерства аэрокосмической промышленности Казахстана (Казкосмос) рассказали о планах модернизации «Гагаринского старта» на космодроме «Байконур».

«По предварительным планам модернизация («Гагаринского старта». — RT) начнётся в 2020 году и продлится до 2023 года», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что для того, чтобы запускать  с «Гагаринского старта» ракеты «Союз-2» с цифровой системой управления необходимо заменить в наземном оборудовании аналоговые пульты, которые используются при проверках и пусках ракеты, на компьютерную технику. 

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником стартовала с космодрома Байконур.

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