В Минздраве назвали суточную норму употребления молочных продуктов

В Министерстве здравоохранения назвали оптимальную суточную порцию молочных продуктов, а также объяснили, в каком случае их употребление перестаёт приносить положительный эффект.

«Употребление молочных продуктов регулярно и в умеренных количествах ассоциировано с заметным снижением смертности от всех причин. В среднем оптимальным количеством считается 200 граммов в день, а после употребления 400 граммов эффект перестаёт быть положительным», — рассказала «Российской газете» заведующая отделением профилактики факторов риска ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Дарья Халтурина.

По её словам, ферментированные молочные продукты, такие как йогурт, кефир, сыр и творог, более полезны, чем молоко в чистом виде.

Объясняется это тем, что не у всех людей есть гены, позволяющие хорошо переносить лактозу.

Халтурина добавила, что пожилым людям молоко в чистом виде не рекомендовано.

Ранее испанские ученые выяснили, что умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.

Согласно результатам исследований, употребление молочной продукции низкой жирности, в частности йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа.