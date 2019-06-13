В ходе реставрации Яузской больницы найдены документы конца XIX века

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В ходе реставрации Яузской больницы обнаружены рукописные медицинские документы конца XIX века, передаёт «Вечерняя Москва».
В ходе реставрации Яузской больницы найдены документы конца XIX века
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Работы начались в январе. Они затрагивают семь корпусов, ограду и ворота парадного входа. К восстановлению в главном здании приступят в этом же году.

Документы найдены на полу чердака больничного корпуса под слоем керамзита. Как отметил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов, бумаги хорошо сохранились.

«Примечательно, что они написаны каллиграфическим почерком на качественной бумаге хорошими пером и чернилами», — цитирует Емельянова портал мэра и правительства.

Яузская больница (Городская клиническая больница №23 имени И.В. Давыдовского) основана в 1878 году.

Ранее НСН сообщала, что в Москве собираются отреставрировать летнюю резиденцию графов Шереметевых, входящую в ансамбль музея-усадьбы «Кусково».

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