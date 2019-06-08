Врач назвала главные приводящие к ожирению ошибки

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Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России Оксана Драпкина назвала основные ошибки взрослых и детей, которые приводят к образованию лишнего веса.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на специалиста, первой ошибкой является избыток еды при недостатке физической активности. При этом детям рекомендуется есть самим, без «докормов» «за маму и папу».

Также Драпкина отметила важность разумного отношения к пище и критического мышления относительно рекламных роликов.

Врач добавила, что в рационе должно хватать клетчатки и микроэлементов.

«Нужно, чтобы ребёнок ел овощи, зелень и фрукты. Совсем отказываться от углеводов неправильно — нужны каши, хлеб с отрубями», — цитирует её издание.

По словам специалиста, также важно следить за тем, чтобы ребёнок ел не спеша и спал достаточно.

Ранее американские учёные выяснили, что потребление большого количества красного и белого мяса приводит к повышению уровня холестерина.

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