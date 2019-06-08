Врач назвала главные приводящие к ожирению ошибки
Как пишет «Российская газета» со ссылкой на специалиста, первой ошибкой является избыток еды при недостатке физической активности. При этом детям рекомендуется есть самим, без «докормов» «за маму и папу».
Также Драпкина отметила важность разумного отношения к пище и критического мышления относительно рекламных роликов.
Врач добавила, что в рационе должно хватать клетчатки и микроэлементов.
«Нужно, чтобы ребёнок ел овощи, зелень и фрукты. Совсем отказываться от углеводов неправильно — нужны каши, хлеб с отрубями», — цитирует её издание.
По словам специалиста, также важно следить за тем, чтобы ребёнок ел не спеша и спал достаточно.
Ранее американские учёные выяснили, что потребление большого количества красного и белого мяса приводит к повышению уровня холестерина.