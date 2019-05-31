Грузовой корабль Dragon вернётся с МКС на Землю 3 июня

Грузовой корабль Dragon компании SpaceX должен вернуться с Международной космической станции (МКС) на Землю 3 июня. Об этом сообщается на сайте NASA.

«Грузовой космический корабль SpaceX Dragon, наполненный более чем 4,2 тыс. фунтов (1,9 тонн. — RT) ценных научных экспериментов и других грузов, должен вернуться на Землю с Международной космической станции в понедельник, 3 июня», — говорится в тексте.

Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблём Dragon стартовала к МКС 4 мая.

6 мая Dragon совершил стыковку с МКС.

Отмечалось, что на борту грузового корабля находилось 2,5 тонны полезных грузов — продовольствие, оборудование и материалы для проведения научных экспериментов.