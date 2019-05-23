В Вилюйском улусе Якутии обнаружили семь фрагментов ракеты «Союз-2»

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В Вилюйском улусе Якутии по состоянию на 23 мая обнаружили семь фрагментов второй ступени ракеты-носителя «Союз-2», стартовавшей 27 декабря 2018 года с космодрома Восточный.
В Вилюйском улусе Якутии обнаружили семь фрагментов ракеты «Союз-2»

Об этом сообщается на сайте администрации района.

«По состоянию на 23 мая т. г. поисковой группой госкорпорации «Роскосмос», ФГУП «ЦЭНКИ», Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я), Службы спасения РС(Я), администрации МР «Вилюйский улус (район)» и МО «Югюлятский наслег» с помощью беспилотников и вертолёта обнаружены семь фрагментов», — говорится в тексте.

В ведомстве отметили, что поисковые работы продолжаются.

27 декабря сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1а» с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №5 и №6 и с иностранными космическими аппаратами успешно запущена с космодрома Восточный.

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