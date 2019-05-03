В SpaceX назвали возможную причину неполадок при испытании Crew Dragon

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Неполадки при проведении огневых испытаний корабля Crew Dragon произошли во время активации системы двигателя SuperDraco, заявил на брифинге вице-президент компании SpaceX Ханс Кенигсман.

«Первоначальные данные говорят о том, что аномалия произошла во время активации системы SuperDraco», — приводит его слова РИА Новости.

При этом представитель компании подчеркнул, что надёжность двигателей, прошедших серьёзные испытания, по-прежнему не вызывает сомнений.

«У нас нет оснований полагать, что проблема была в самих двигателях SuperDraco, которые прошли 600 испытаний … и мы по-прежнему сохраняем уверенность в этом двигателе», — подчеркнул Кенигсман.

Ранее в «Роскосмосе» выразили готовность помочь SpaceX в расследовании причин аварии при испытаниях корабля Dragon 2.

21 апреля СМИ сообщили о нештатной ситуации при тестировании двигателей Crew Dragon во Флориде.

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