В SpaceX назвали возможную причину неполадок при испытании Crew Dragon
«Первоначальные данные говорят о том, что аномалия произошла во время активации системы SuperDraco», — приводит его слова РИА Новости.
При этом представитель компании подчеркнул, что надёжность двигателей, прошедших серьёзные испытания, по-прежнему не вызывает сомнений.
«У нас нет оснований полагать, что проблема была в самих двигателях SuperDraco, которые прошли 600 испытаний … и мы по-прежнему сохраняем уверенность в этом двигателе», — подчеркнул Кенигсман.
Ранее в «Роскосмосе» выразили готовность помочь SpaceX в расследовании причин аварии при испытаниях корабля Dragon 2.
21 апреля СМИ сообщили о нештатной ситуации при тестировании двигателей Crew Dragon во Флориде.