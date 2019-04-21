Первый пуск ракеты «Союз-5» планируется во второй половине 2022 года
«Вторая половина 2022 года», — приводит РИА Новости ответ представителя пресс-службы на вопрос о сроках пуска «Союза-5».
Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в беседе с kp.ru рассказал о финансировании работ по созданию новой ракеты «Союз-5».
Отмечалось, что к 2022 году должен появиться и новый пилотируемый корабль. Его название не утверждено. Как пояснил Рогозин, «Федерация» — это название опытно-конструкторских работ.