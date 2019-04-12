Космонавт Лавейкин оценил публикацию первой фотографии чёрной дыры
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«Да, это большая работа всех причастных к космическим исследованиям. Мы теперь с радостью узнали, что чёрные дыры существуют не только теоретически, но на самом деле», — заявил он.
Как напомнил Лавейкин, первые попытки сфотографировать чёрную дыру совершил его с Юрием Романенко экипаж во время полёта космической станции «Мир» в 1987 году. Снимки были сделаны с помощью телескопа на научном модуле, пристыкованном к станции.
«Тогда саму дыру мы зафиксировать не смогли, но засняли окружающие галактики», — добавил Лавейкин.
Ранее ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев в беседе с НСН прокомментировал публикацию первой фотографии чёрной дыры.