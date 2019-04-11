В «Роскосмосе» оценили опасность для МКС осколков сбитого Индией спутника

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Исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Герой России, Герой СССР Сергей Крикалёв сообщил, что вероятность столкновения осколков сбитого Индией спутника с Международной космической станцией (МКС) небольшая.

«Не все эти осколки можно отследить. Мелкие, у которых маленькая отражательная способность, наверное, нельзя. Пусть вероятность столкновения и небольшая, но лучше её иметь в виду при обеспечении безопасности станции», — цитирует РИА Новости Крикалёва.

Он отметил, что существует потенциальная опасность для МКС, «и это не очень хорошо».

27 марта Вооружённые силы Индии успешно уничтожили спутник на околоземной орбите во время испытаний противоспутниковой ракеты. Индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил, что страна «вошла в число великих космических держав».

Позднее директор NASA Джим Брайденстайн заявил, что испытание Индией противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемыми полётами в космос и создаёт потенциальную угрозу МКС.

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