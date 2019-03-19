«Роскосмос» заявил о готовности подстраховать США в ходе испытаний

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своём Twitter написал, что госкорпорация готова подстраховать американских партнёров, если произойдёт задержка хода испытаний их новых пилотируемых кораблей.

«Мы готовы подстраховать американских партнеров в случае задержки хода испытаний их новых пилотируемых кораблей», — отметил он.

Также Рогозин заявил, что госкорпорация согласна с предложением использовать в будущем и российские, и американские корабли для доставки на Международную космическую станцию смешанных международных экипажей.

Мы готовы подстраховать американских партнёров в случае задержки хода испытаний их новых пилотируемых кораблей. Согласны с предложением @NASA в будущем использовать и американские (после их квалификации), и российские корабли для доставки смешанных международных экипажей на МКС. https://t.co/D3i28DKmSh — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 18 марта 2019 г.

Ранее Рогозин сообщил, что астронавты США продолжат летать к МКС на «Союзах».