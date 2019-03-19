«Роскосмос» заявил о готовности подстраховать США в ходе испытаний

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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своём Twitter написал, что госкорпорация готова подстраховать американских партнёров, если произойдёт задержка хода испытаний их новых пилотируемых кораблей. 

«Мы готовы подстраховать американских партнеров в случае задержки хода испытаний их новых пилотируемых кораблей», — отметил он.

Также Рогозин заявил, что госкорпорация согласна с предложением использовать в будущем и российские, и американские корабли для доставки на Международную космическую станцию смешанных международных экипажей.

Ранее Рогозин сообщил, что астронавты США продолжат летать к МКС на «Союзах».

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