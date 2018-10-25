Онищенко прокомментировал исследование о смертельной опасности зимы

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал исследование шведских учёных о смертельной опасности зимы.

«Я знаком с этой новостью и склонен считать, что это просто вольная журналистская трактовка реального исследования учёных», — заявил он.

По его словам, склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям является во многом наследственной, также на это наслаиваются условия жизни, питание и другие факторы.

«Если люди, живущие в своей климатической зоне, будут соблюдать элементарные правила: одеваться по сезону, не нарушать режим пребывания на свежем воздухе, например, то не думаю, что факторы, описанные в статье, дадут какой-то заметный процент роста заболеваемости», — считает Онищенко.

Он добавил, что с таким же успехом можно говорить о жаркой погоде.

Согласно исследованию, при низких температурах у людей сужаются сосуды, в организм поступает меньше кислорода. Кроме того, зимой люди чаще болеют гриппом, что также повышает риск сердечных приступов.