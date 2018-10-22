В «Роскосмосе» рассказали, как готовят космонавтов к возможным авариям

Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалёв в беседе с «Известиями» рассказал, как готовят космонавтов к возможным авариям.

«Космонавты готовятся к обобщённой аварии ракеты на разных участках», — заявил он.

По его словам, Алексей Овчинин и Ник Хейг знали, какие действия необходимо предпринять: что-то написано в инструкции, что-то они должны были знать из тренировок.

«Понятно, что в стрессовой ситуации всё это читать тяжело, поэтому и нужна подготовка. Во время неё космонавт что-то запоминает, что-то представляет, а во время полёта держит перед глазами подсказку», — пояснил Крикалёв.

Он уточнил, что инструкция представляет собой специальную книжку. В настоящее время появилась ещё копия в виде планшета, но бумажная версия основная.

«Нужная страница открыта заранее, и космонавты в процессе работы автоматической системы следят за тем, что происходит. Со стороны кажется, что космонавт ничего не делает, но на самом деле он сопровождает логику работы автомата, чтобы в случае необходимости перехватить управление», — рассказал Крикалёв.

Как отметил исполнительный директор, у каждого космонавта в руках своя книжка с инструкциями, причём такие руководства есть на все этапы — выведение и спуск, орбитальный полёт, стыковку.

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