RT запускает шоу о полёте «Союз МС-10» к МКС

Телеканал RT совместно с «Роскосмосом» запускает шоу «СТАРТ» о запуске пилотируемого корабля «Союз МС-10» к Международной космической станции.

Премьера состоится в прямом эфире 11 октября в 11:00. В программе расскажут о подготовке космонавтов к старту, покажут эмоции родственников, а также продемонстрируют 3D-принтер для печати органов, который проверят в условиях невесомости.

Шоу завершится прямым включением с Байконура, откуда в 11:40 стартует экипаж МКС-57/58. Перед пуском RT расскажет о тех, кому предстоит отправиться в космос: российском космонавте Алексее Овчинине и американском астронавте Нике Хейге.

Ведущими шоу станут корреспондент телеканала RT Игорь Жданов и космонавт-испытатель Анна Кикина.