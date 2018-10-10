RT запускает шоу о полёте «Союз МС-10» к МКС

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Телеканал RT совместно с «Роскосмосом» запускает шоу «СТАРТ» о запуске пилотируемого корабля «Союз МС-10» к Международной космической станции.
RT запускает шоу о полёте «Союз МС-10» к МКС

    Премьера состоится в прямом эфире 11 октября в 11:00. В программе расскажут о подготовке космонавтов к старту, покажут эмоции родственников, а также продемонстрируют 3D-принтер для печати органов, который проверят в условиях невесомости.

    Шоу завершится прямым включением с Байконура, откуда в 11:40 стартует экипаж МКС-57/58. Перед пуском RT расскажет о тех, кому предстоит отправиться в космос: российском космонавте Алексее Овчинине и американском астронавте Нике Хейге.

    Ведущими шоу станут корреспондент телеканала RT Игорь Жданов и космонавт-испытатель Анна Кикина.

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