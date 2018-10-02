В России назвали тщетными намерения США разместить вооружения в космосе

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Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе с «Известиями» назвал тщетными намерения США разместить вооружения в космосе.
В России назвали тщетными намерения США разместить вооружения в космосе
  • Reuters

«По всем признакам США действительно держат курс на размещение оружия в космическом пространстве, чтобы обеспечить своё доминирование. Думаю, эти надежды тщетны», — отметил он.

Как пояснил Ульянов, в военной сфере всякое действие приводит к противодействию, и лучшее решение — дипломатическое.

В июне американский лидер Дональд Трамп заявил, что поручил Минобороны приступить к формированию военно-космических сил США.

Также военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с ФАН оценил заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что Москву беспокоят попытки различных государств милитаризировать космическое пространство за счёт размещения на околоземной орбите ударного вооружения.

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