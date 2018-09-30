В Институте астрономии РАН опровергли информацию об угрозе астероида размером с Биг-Бен
«Он приблизится к Земле на расстояние 5,87 миллиона километров. Абсолютно рядовое событие, никаких угроз он не представляет. На него через любительские средства наблюдения даже не посмотришь», — заявил Шустов.
Он отметил, что подобные космические тела время от времени пролетают мимо Земли, а информирование общественности о подобных событиях учёный назвал «информационными семечками» для развлечения людей.
Ранее американское космическое агентство NASA сообщило о приближении к Земле крупного астероида SP1.