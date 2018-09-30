В Институте астрономии РАН опровергли информацию об угрозе астероида размером с Биг-Бен

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Научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов заявил, что астероид SP1 не угрожает Земле, так как он пролетит на расстоянии почти 6 миллионах километров от планеты, сообщает РИА Новости.

«Он приблизится к Земле на расстояние 5,87 миллиона километров. Абсолютно рядовое событие, никаких угроз он не представляет. На него через любительские средства наблюдения даже не посмотришь», — заявил Шустов.

Он отметил, что подобные космические тела время от времени пролетают мимо Земли, а информирование общественности о подобных событиях учёный назвал «информационными семечками» для развлечения людей.

Ранее американское космическое агентство NASA сообщило о приближении к Земле крупного астероида SP1.

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