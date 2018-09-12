«Роскосмос» отказался комментировать версию повреждения «Союза» астронавтами

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В «Роскосмосе» не комментируют версии появления отверстия в обшивке корабля «Союз» до окончания расследования. Об этом заявил руководитель пресс-службы корпорации Владимир Устименко.
«Роскосмос» отказался комментировать версию повреждения «Союза» астронавтами
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«Не комментируем до окончания работы спецкомиссии, которая выдаст свои результаты... Мы не спешим никуда, потому что хотим всё сделать чётко и с полученными ответами», — цитирует РИА Новости Устименко.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что комиссия «Роскосмоса» рассматривает несколько версий произошедшего, приоритетной называется намеренная порча обшивки корабля американскими астронавтами.

По данным издания, астронавты могли просверлить отверстие в корабле, чтобы доставить на Землю своего заболевшего коллегу. 

11 сентября комиссия «Роскосмоса» приступила к расследованию причин образования отверстия в корабле «Союз МС-09». 

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