«Роскосмос» отказался комментировать версию повреждения «Союза» астронавтами

В «Роскосмосе» не комментируют версии появления отверстия в обшивке корабля «Союз» до окончания расследования. Об этом заявил руководитель пресс-службы корпорации Владимир Устименко.

«Не комментируем до окончания работы спецкомиссии, которая выдаст свои результаты... Мы не спешим никуда, потому что хотим всё сделать чётко и с полученными ответами», — цитирует РИА Новости Устименко.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что комиссия «Роскосмоса» рассматривает несколько версий произошедшего, приоритетной называется намеренная порча обшивки корабля американскими астронавтами.

По данным издания, астронавты могли просверлить отверстие в корабле, чтобы доставить на Землю своего заболевшего коллегу.

11 сентября комиссия «Роскосмоса» приступила к расследованию причин образования отверстия в корабле «Союз МС-09».