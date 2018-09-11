Эксперт оценил заявление России о попытках различных государств милитаризировать космос
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«В настоящее время Вашингтон разрабатывает множество военно-космических проектов и намерен переходить в практическую плоскость», — сказал Леонков.
По его словам, в США считают, что чем раньше они начнут гонку вооружений в космосе, тем быстрее окажутся «впереди планеты всей».
Как добавил Леонков, появление оружия в космосе — очень плохой элемент, способный привести к тому, что угрозу с орбиты смогут предотвратить только высокоразвитые в техническом плане государства.
Ранее Рябков на первой Конференции ООН по космическому праву и космической политике заявил, что Москва ждёт от Вашингтона предложений по организации международно-правового управления движением в космосе.