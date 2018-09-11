Эксперт оценил заявление России о попытках различных государств милитаризировать космос

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с ФАН оценил заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что Москву беспокоят попытки различных государств милитаризировать космическое пространство за счёт размещения на околоземной орбите ударного вооружения.

«В настоящее время Вашингтон разрабатывает множество военно-космических проектов и намерен переходить в практическую плоскость», — сказал Леонков.

По его словам, в США считают, что чем раньше они начнут гонку вооружений в космосе, тем быстрее окажутся «впереди планеты всей».

Как добавил Леонков, появление оружия в космосе — очень плохой элемент, способный привести к тому, что угрозу с орбиты смогут предотвратить только высокоразвитые в техническом плане государства.

Ранее Рябков на первой Конференции ООН по космическому праву и космической политике заявил, что Москва ждёт от Вашингтона предложений по организации международно-правового управления движением в космосе.