Сибирские хирурги исправили у мужчины патологию, сформировавшуюся после ранения 20 лет назад

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Сибирские хирурги сделали операцию мужчине с патологией, сформировавшейся после огнестрельного ранения 20 лет назад.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина.

У 42-летнего жителя Барнаула после ранения сформировался артериовенозный сброс крови.

«На протяжении десяти лет меня беспокоила сильная одышка, я плохо переносил минимальную физическую нагрузку — последние полгода мог пройти не более 150—200 метров. Из-за слабого здоровья я давно не работаю. Большую часть времени я проводил в постели, жил на обезболивающих», — цитирует клиника пациента.

За последние 20 лет в мировой хирургической практике описано всего восемь оперативных вмешательств при такой патологии.

Хирурги восстановили целостность сосудов пациента, выполнив протезирование: мужчине установили линейный шунт. У пациента нет сброса крови в венозную систему и уменьшилось давление в лёгочной артерии.

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