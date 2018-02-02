СМИ: Россия и США разработают стандарты медицинского обеспечения в дальнем космосе

Короткая ссылка
Россия и США вместе разработают стандарты медицинского обеспечения в дальнем космосе, сообщают «Известия».

Двусторонняя комиссия приступит к работе в конце 2018 года. О её создании представители Института медико-биологических проблем РАН и подразделения NASA Human Research Program договорились на совещании совместной рабочей группы (СРГ) по исследованиям в области космической биомедицины и биологии.

Как рассказал научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев, комиссии предстоит определить меры защиты экипажа в дальнем космосе от космического излучения и других воздействий.

«Медицинская группа должна указать, сколько человек может пребывать на станции, с какой защитой. Пока не решены эти вопросы, нет смысла проектировать Deep Space Gateway», — отметил он.

Ранее действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков прокомментировал в беседе с НСН возможный отказ США от финансирования Международной космической станции к 2025 году.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Космос
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru