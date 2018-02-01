Ракета Falcon 9 со спутником связи стартовала во Флориде

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Ракета-носитель Falcon 9 со спутником связи GovSat-1 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

Трансляцию запуска ведёт компания SpaceX.

Отмечается, что старт был дан в 00:25 мск.

Ранее глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск объявил дату запуска ракеты-носителя Falcon Heavy.

20 января сообщалось, что ракета Atlas V стартовала во Флориде с военным спутником США.

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