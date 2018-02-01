Ракета Falcon 9 со спутником связи стартовала во Флориде
Ракета-носитель Falcon 9 со спутником связи GovSat-1 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.
Трансляцию запуска ведёт компания SpaceX.
Liftoff! pic.twitter.com/ItZOmXBagL— SpaceX (@SpaceX) 31 января 2018 г.
Отмечается, что старт был дан в 00:25 мск.
Ранее глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск объявил дату запуска ракеты-носителя Falcon Heavy.
20 января сообщалось, что ракета Atlas V стартовала во Флориде с военным спутником США.
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