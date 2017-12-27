СМИ: Юридическая группа намерена отстаивать национальные интересы России в космосе

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Совет РАН создаст специальную юридическую группу для защиты национальных интересов России в космосе. Об этом пишет газета «Известия».

«Предлагается создать рабочую экспертную группу, которая бы объединила немногочисленных специалистов из различных организаций, проанализировала бы основные подходы и проблематику с позиции интересов Российской Федерации», — заявил директор Института космических технологий РУДН Геннадий Райкунов.

Ожидается, что в экспертную группу должны войти специалисты МИД, «Роскосмоса», а также предприятий ракетно-космической отрасли.

Ранее стало известно, что Россия и Китай подпишут соглашение о совместном освоении космоса в период с 2018 по 2022 год.

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