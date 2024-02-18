Кикиной и Федяеву могут не дать звание Героя России из-за полёта на Crew Dragon

Российские космонавты Анна Кикина и Андрей Федяев могут не получить звание Героев России из-за полёта на МКС на Crew Dragon, заявил историк космонавтики Александр Железняков.

«Я думаю, что какие-то награды они получат, но героя России — это маловероятно... Это связано с тем, что полёты на американских кораблях у нас котируются несколько иначе, чем полеты на наших «Союзах», — цитирует его РИА Новости.

Историк напомнил, что в период с 1998 по 2002 год российские космонавты были включены в экипажи американских шаттлов. Так, например, Борис Моруков остался единственным космонавтом, который не получил звание Героя России.

Железняков также привёл в пример ситуацию с Фёдором Юрчихиным, который также летал к МКС на американском корабле, но звание Героя России получил только после полёта на «Союзе».

Ранее президент России Владимир Путин удостоил звания Героя России космонавта-испытателя Корсакова.

Также поступила информация о присвоении звания Героя России космонавту-испытателю Денису Матвееву.