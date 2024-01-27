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Орбиту МКС скорректировали для подготовки к приёму международного экипажа

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Орбита МКС в субботу, 27 января, была скорректирована в рамках подготовки к встрече с международным экипажем: космонавтом «Роскосмоса» Олегом Новицким, участницей космического полёта из Белоруссии Мариной Василевской и астронавтом NASA Трейси Дайсон.
Орбиту МКС скорректировали для подготовки к приёму международного экипажа
  • Gettyimages.ru
  • © dima_zel

Как сообщила российская космическая госкорпорация, в 14:39 мск включились двигатели «Прогресса МС-24», они проработали 788,2 секунды и выдали импульс величиной 1,17 м/с.

«После манёвра средняя высота орбиты МКС увеличилась на 2 км и составила 418,64 км над поверхностью Земли», — сказали в компании.

Запуск корабля «Союз МС-25» к МКС с белорусской космонавткой Мариной Василевской, которая станет первой в истории суверенной Белоруссии женщиной, отправившейся в космос, состоится 21 марта.

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