Борисов: консолидированная выручка «Роскосмоса» выросла на 24 млрд рублей
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«Консолидированная выручка отрасли за 2023 год превысила предыдущий показатель на 24 млрд», — сказал он.
Борисов не назвал абсолютные цифры, однако отметил, что год был непростой.
«Самое главное, что, я надеюсь, мы переломили все негативные тенденции, которые сопровождали отрасль несколько лет», — цитирует Борисова РИА Новости.
Борисов также сообщал, что «Роскосмос» к концу 2025-го — началу 2026 года планирует выйти на производство до 250 космических аппаратов в год.