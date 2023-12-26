Борисов: консолидированная выручка «Роскосмоса» выросла на 24 млрд рублей

Консолидированная выручка «Роскосмоса» в 2023 году выросла на 24 млрд рублей по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил в эфире «Россия 24» гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.

«Консолидированная выручка отрасли за 2023 год превысила предыдущий показатель на 24 млрд», — сказал он.

Борисов не назвал абсолютные цифры, однако отметил, что год был непростой.

«Самое главное, что, я надеюсь, мы переломили все негативные тенденции, которые сопровождали отрасль несколько лет», — цитирует Борисова РИА Новости.

Борисов также сообщал, что «Роскосмос» к концу 2025-го — началу 2026 года планирует выйти на производство до 250 космических аппаратов в год.