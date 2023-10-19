Выставка о космической микробиологии начнёт работу 2 ноября в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Как отметили организаторы, основной темой выставки станет космическая микробиология. Эта наука изучает особенности жизни микроорганизмов в космосе, в частности микрофлору человека и среду обитания на космическом корабле.
Также посетители смогут увидеть уникальные образцы научной аппаратуры для проведения космических экспериментов над микроорганизмами.
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