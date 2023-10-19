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Выставка о космической микробиологии начнёт работу 2 ноября в Москве

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В Музее космонавтики в Москве 2 ноября начнёт работу выставка о космической микробиологии. Мероприятие приурочено к 60-летию создания Государственного научного центра РФ — Института медико-биологических проблем.
Выставка о космической микробиологии начнёт работу 2 ноября в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как отметили организаторы, основной темой выставки станет космическая микробиология. Эта наука изучает особенности жизни микроорганизмов в космосе, в частности микрофлору человека и среду обитания на космическом корабле.

Также посетители смогут увидеть уникальные образцы научной аппаратуры для проведения космических экспериментов над микроорганизмами.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде метеорный поток Ориониды будет виден 22 октября.

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