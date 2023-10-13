Россия и Китай обсудили сотрудничество в спутниковой навигации
- РИА Новости
Руководитель «Роскосмоса» отметил успехи Китая в приветственном слове.
«Одновременное использование ГЛОНАСС и «Бэйдоу» повышает точность и надёжность навигации, поэтому мы искренне заинтересованы в расширении сотрудничества», — сказал он.
В рамках заседания стороны обсудили размещение наземных измерительных станций ГЛОНАСС и «Бэйдоу».
Ранее Россия и Китай обсудили в ходе встречи в Москве вопросы обеспечения космической безопасности, подчеркнули необходимость предотвращения гонки вооружений в космосе.
15 апреля представитель космического командования США Джон Олсон заявил, что сотрудничество России и Китая по освоению Луны и планы построить международную научную лунную станцию говорят о росте конкуренции в космосе.