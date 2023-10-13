Узнать больше

Россия и Китай обсудили сотрудничество в спутниковой навигации

Короткая ссылка
В «Роскосмосе» сообщили о первом заседании Подкомиссии по сотрудничеству в области спутниковой навигации при участии главы госкорпорации Юрия Борисова.
Россия и Китай обсудили сотрудничество в спутниковой навигации
  • РИА Новости

Руководитель «Роскосмоса» отметил успехи Китая в приветственном слове.

«Одновременное использование ГЛОНАСС и «Бэйдоу» повышает точность и надёжность навигации, поэтому мы искренне заинтересованы в расширении сотрудничества», — сказал он.

В рамках заседания стороны обсудили размещение наземных измерительных станций ГЛОНАСС и «Бэйдоу».

Ранее Россия и Китай обсудили в ходе встречи в Москве вопросы обеспечения космической безопасности, подчеркнули необходимость предотвращения гонки вооружений в космосе.

15 апреля представитель космического командования США Джон Олсон заявил, что сотрудничество России и Китая по освоению Луны и планы построить международную научную лунную станцию говорят о росте конкуренции в космосе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить