Россия и Китай обсудили сотрудничество в спутниковой навигации

В «Роскосмосе» сообщили о первом заседании Подкомиссии по сотрудничеству в области спутниковой навигации при участии главы госкорпорации Юрия Борисова.

Руководитель «Роскосмоса» отметил успехи Китая в приветственном слове.

«Одновременное использование ГЛОНАСС и «Бэйдоу» повышает точность и надёжность навигации, поэтому мы искренне заинтересованы в расширении сотрудничества», — сказал он.

В рамках заседания стороны обсудили размещение наземных измерительных станций ГЛОНАСС и «Бэйдоу».

Ранее Россия и Китай обсудили в ходе встречи в Москве вопросы обеспечения космической безопасности, подчеркнули необходимость предотвращения гонки вооружений в космосе.

15 апреля представитель космического командования США Джон Олсон заявил, что сотрудничество России и Китая по освоению Луны и планы построить международную научную лунную станцию говорят о росте конкуренции в космосе.