Узнать больше

РИА Новости: российские учёные ускорили производство полимеров для космоса

Короткая ссылка
Учёные РХТУ имени Менделеева и Института элементоогранических соединений имени Несмеянова (ИНЭОС) РАН вывели новый способ получения стойких полимеров, позволяющий в гораздо более короткие сроки производить такие материалы для использования в космической, электронной и энергетической промышленностях, сообщает пресс-служба университета.

«Предложенный метод синтеза значительно ускоряет и упрощает весь производственный цикл, позволяет создавать полимеры с различными заданными характеристиками», — цитирует РИА Новости сообщение.

По словам учёных, благодаря их разработке российские компании смогут получать отечественное качественное сырьё, не уступающее западным аналогам.

Ранее сообщалось, что в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) совместно с Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королёва создали устройство моделирования кровяного артериального потока.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить