РИА Новости: российские учёные ускорили производство полимеров для космоса

Учёные РХТУ имени Менделеева и Института элементоогранических соединений имени Несмеянова (ИНЭОС) РАН вывели новый способ получения стойких полимеров, позволяющий в гораздо более короткие сроки производить такие материалы для использования в космической, электронной и энергетической промышленностях, сообщает пресс-служба университета.