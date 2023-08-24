РИА Новости: российские учёные ускорили производство полимеров для космоса
«Предложенный метод синтеза значительно ускоряет и упрощает весь производственный цикл, позволяет создавать полимеры с различными заданными характеристиками», — цитирует РИА Новости сообщение.
По словам учёных, благодаря их разработке российские компании смогут получать отечественное качественное сырьё, не уступающее западным аналогам.
Ранее сообщалось, что в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) совместно с Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королёва создали устройство моделирования кровяного артериального потока.