Космонавты Прокопьев и Петелин завершили выход в открытый космос

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили выход в открытый космос, продлившийся более шести часов.

Информация об этом появилась на сайте «Роскосмоса».

Отмечается, что в ходе внекорабельной деятельности космонавты смонтировали на модуле «Рассвет» дополнительные экраны микрометеороидной защиты.

Кроме того, Прокопьев и Петелин установили на руку-манипулятор ERA переносное рабочее место и протестировали транспортировку космонавта на этом рабочем месте.

Всего, по данным госкорпорации, за пределами станции космонавты провели 6 часов 35 минут.

Ранее космонавты «Роскосмоса» начали выход в открытый космос.

Также сообщалось, что 11 августа состоится запуск межпланетной автоматической станции «Луна-25».