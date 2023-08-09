Глава NASA заявил, что не считает Россию участником космической гонки

США считают, что космическая гонка идёт между Вашингтоном и Пекином, а Россия в ней не участвует, заявил глава NASA Билл Нельсон.

«Не думаю, что многие сейчас скажут, что Россия способна совершить посадку космонавтов на Луну в те сроки, о которых говорим мы и, возможно, Китай, поэтому думаю, что космическая гонка ведётся именно между нами и Китаем», — приводит РИА Новости слова Нельсона на пресс-брифинге.

Он отметил, что не хотел бы, чтобы Китай добрался до Южного полюса Луны первым.

В то же время Нельсон пожелал успеха миссии российской автоматической станции «Луна-25».

Главный конструктор проекта «Луна-25» Павел Казмерчук ранее рассказал RT об использовании новых технологий и основных трудностях, с которыми столкнулись разработчики автоматической станции.