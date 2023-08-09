Узнать больше

Глава NASA заявил, что не считает Россию участником космической гонки

Короткая ссылка
США считают, что космическая гонка идёт между Вашингтоном и Пекином, а Россия в ней не участвует, заявил глава NASA Билл Нельсон.

«Не думаю, что многие сейчас скажут, что Россия способна совершить посадку космонавтов на Луну в те сроки, о которых говорим мы и, возможно, Китай, поэтому думаю, что космическая гонка ведётся именно между нами и Китаем», — приводит РИА Новости слова Нельсона на пресс-брифинге.

Он отметил, что не хотел бы, чтобы Китай добрался до Южного полюса Луны первым.

В то же время Нельсон пожелал успеха миссии российской автоматической станции «Луна-25».

Главный конструктор проекта «Луна-25» Павел Казмерчук ранее рассказал RT об использовании новых технологий и основных трудностях, с которыми столкнулись разработчики автоматической станции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить