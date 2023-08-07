Спутник Минобороны выведен на орбиту и взят на управление космическими войсками ВКС России
- РИА Новости
Об этом сообщило российское оборонное ведомство.
«В расчётное время космический аппарат выведен на целевую орбиту разгонным блоком «Фрегат» и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС», — проинформировали там.
Бортовые системы космического аппарата работают штатно, спутник зарегистрирован как «Космос-2569».
Ранее в Минобороны России заявили, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.