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Спутник Минобороны выведен на орбиту и взят на управление космическими войсками ВКС России

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Спутник, запущенный в интересах Минобороны с Плесецка, выведен на орбиту, аппарат принят на управление наземными средствами космических войск ВКС России.
Спутник Минобороны выведен на орбиту и взят на управление космическими войсками ВКС России
  • РИА Новости

Об этом сообщило российское оборонное ведомство.

«В расчётное время космический аппарат выведен на целевую орбиту разгонным блоком «Фрегат» и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС», — проинформировали там.

Бортовые системы космического аппарата работают штатно, спутник зарегистрирован как «Космос-2569».

Ранее в Минобороны России заявили, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.

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