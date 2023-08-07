Спутник Минобороны выведен на орбиту и взят на управление космическими войсками ВКС России

Спутник, запущенный в интересах Минобороны с Плесецка, выведен на орбиту, аппарат принят на управление наземными средствами космических войск ВКС России.

Об этом сообщило российское оборонное ведомство.

«В расчётное время космический аппарат выведен на целевую орбиту разгонным блоком «Фрегат» и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС», — проинформировали там.

Бортовые системы космического аппарата работают штатно, спутник зарегистрирован как «Космос-2569».

Ранее в Минобороны России заявили, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.