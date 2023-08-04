Американский грузовой корабль Cygnus пристыковался к МКС
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- © NASA/Keystone Press Agency
Об этом сообщается на сайте NASA.
Уточняется, что стыковка произошла в 12:52 по московскому времени. Астронавты Вуди Хобург и Фрэнк Рубио использовали руку-манипулятор, чтобы захватить корабль и привести его к шлюзовому люку модуля Unity.
Утверждается, что на борту Cygnus находится около 3,7 т грузов, включая продовольствие и оборудование для научных экспериментов.
Ранее в NASA заявили, что получили сигнал от зонда Voyager-2, связь с которым была потеряна в июле.