Американский грузовой корабль Cygnus пристыковался к МКС

Американский грузовой корабль Cygnus, принадлежащий компании Northrop Grumman, успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Об этом сообщается на сайте NASA.

Уточняется, что стыковка произошла в 12:52 по московскому времени. Астронавты Вуди Хобург и Фрэнк Рубио использовали руку-манипулятор, чтобы захватить корабль и привести его к шлюзовому люку модуля Unity.

Утверждается, что на борту Cygnus находится около 3,7 т грузов, включая продовольствие и оборудование для научных экспериментов.

Ранее в NASA заявили, что получили сигнал от зонда Voyager-2, связь с которым была потеряна в июле.