Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon Heavy со спутником США Jupiter 3

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon Heavy со спутником Соединённых Штатов Jupiter 3.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

В материале уточняется, что запуск был осуществлён в 23:04 по времени Восточного побережья Соединённых Штатов (06:04 мск).

Также отмечается, что после отделения боковые ускорители Falcon Heavy совершили посадку на площадках LZ-1 и LZ-2 на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Это был запуск «самого большого спутника, когда-либо запускавшегося на геостационарную переходную орбиту», сказано в сообщении в Twitter компании.

27 июля стало известно, что SpaceX отменила запуск тяжёлой ракеты Falcon Heavy с американским спутником Jupiter 3 за минуту до старта.