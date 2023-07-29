Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon Heavy со спутником США Jupiter 3
- AP
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.
В материале уточняется, что запуск был осуществлён в 23:04 по времени Восточного побережья Соединённых Штатов (06:04 мск).
Также отмечается, что после отделения боковые ускорители Falcon Heavy совершили посадку на площадках LZ-1 и LZ-2 на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.
Это был запуск «самого большого спутника, когда-либо запускавшегося на геостационарную переходную орбиту», сказано в сообщении в Twitter компании.
27 июля стало известно, что SpaceX отменила запуск тяжёлой ракеты Falcon Heavy с американским спутником Jupiter 3 за минуту до старта.