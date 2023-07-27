Космонавт Кононенко рассказал о предстоящей экспедиции

Герой России Олег Кононенко рассказал, чем его пятый полёт в космос будет отличаться от четырёх предыдущих.

«Первые четыре полёта были достаточно стандартные, каждый — около 200 суток в космосе, то есть чуть больше полугода. В сентябре мне предстоит выполнить полёт, который продлится год. Насколько я знаю, годовых полётов за всю историю было не более четырёх», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Старт запланирован на 15 сентября 2023 года, возвращение — на 27 сентября 2024 года.

По словам Кононенко, в его программе запланировано 59 космических экспериментов.

«Предполагаются четыре выхода в открытый космос, достаточно серьёзные ремонтно-восстановительные работы, которые я буду выполнять вместе со своим экипажем на российском сегменте. На борту мы занимаемся проведением как фундаментальных научных исследований, так и прикладных», — сообщил он.

Как добавил Кононенко, один из наиболее интересных экспериментов — выращивание перепелов на космический станции.

«Также я буду заниматься печатанием определённого вида кристаллов, используя 3D-биопринтер, во время выхода со станции установлю новую научную аппаратуру снаружи МКС», — заключил он.

Ранее сообщалось, что командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко испытал макет нового российского скафандра для работы на лунной поверхности.