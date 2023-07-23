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ЮАР хочет отправить на МКС двух африканских женщин-астронавтов

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Южно-Африканская Республика хотела бы организовать миссии двух женщин-астронавтов на МКС.
ЮАР хочет отправить на МКС двух африканских женщин-астронавтов
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил исполнительный директор Южноафриканского национального космического агентства (САНСА) Хумбулани Мудау в ходе переговоров с генеральным директором «Роскосмоса» Юрием Борисовым.

«Мы бы хотели отправить в течение ближайших нескольких лет двух африканских женщин на Международную космическую станцию», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что запуск корабля «Союз МС-25» с экипажем, в который войдёт представительница Белоруссии, состоится 13 марта 2024 года.

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