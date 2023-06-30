Путин предложил главе «Роскосмоса» Борисову обсудить развитие низкоорбитальной группировки
- РИА Новости
«Вчера на форуме АСИ (Агентства стратегических инициатив. — RT) обсуждался вопрос о создании и использовании низкоорбитальной группировки, это до 200 км», — сказал он.
Путин добавил, что в этой сфере есть проблемы с двигателями, способными держать необходимую высоту.
Российский лидер напомнил, что Борисов говорил о необходимости привлечения частных компаний к работе в космосе.
«Как оцениваете предложение, которое вчера прозвучало? Знаю, что задел есть», — подытожил Путин.
Ранее сообщалось о том, что российская госкорпорация «Роскосмос» планирует подписать со странами Африки соглашение о сотрудничестве в июле во время экономического и гуманитарного форума Россия — Африка.