Путин предложил главе «Роскосмоса» Борисову обсудить развитие низкоорбитальной группировки

Президент России Владимир Путин на встрече с главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым предложил обсудить перспективы развития российской низкоорбитальной группировки.

«Вчера на форуме АСИ (Агентства стратегических инициатив. — RT) обсуждался вопрос о создании и использовании низкоорбитальной группировки, это до 200 км», — сказал он.

Путин добавил, что в этой сфере есть проблемы с двигателями, способными держать необходимую высоту.

Российский лидер напомнил, что Борисов говорил о необходимости привлечения частных компаний к работе в космосе.

«Как оцениваете предложение, которое вчера прозвучало? Знаю, что задел есть», — подытожил Путин.

Ранее сообщалось о том, что российская госкорпорация «Роскосмос» планирует подписать со странами Африки соглашение о сотрудничестве в июле во время экономического и гуманитарного форума Россия — Африка.