Терапевт Воробьёва дала советы, как избежать головной боли при обезвоживании

Заведующая отделением терапии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Татьяна Воробьёва рассказала, как избежать головной боли при обезвоживании.

Об этом сообщает РИАМО.

Врач посоветовала потреблять рекомендованную норму воды для восстановления микроциркуляции крови.

«Рекомендуемый уровень жидкости — 60—70 мл на кг веса, но не более трёх литров. Предпочтение отдаётся чистой питьевой воде. Это поможет избежать головной боли при обезвоживании», — уточнила Воробьёва.

Также она предупредила о вреде избыточного потребления жидкости, потому что это способствует увеличению системного артериального давления и развитию головных болей.

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