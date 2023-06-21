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Терапевт Воробьёва дала советы, как избежать головной боли при обезвоживании

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Заведующая отделением терапии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Татьяна Воробьёва рассказала, как избежать головной боли при обезвоживании.
Терапевт Воробьёва дала советы, как избежать головной боли при обезвоживании
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

Об этом сообщает РИАМО.

Врач посоветовала потреблять рекомендованную норму воды для восстановления микроциркуляции крови.

«Рекомендуемый уровень жидкости — 60—70 мл на кг веса, но не более трёх литров. Предпочтение отдаётся чистой питьевой воде. Это поможет избежать головной боли при обезвоживании», — уточнила Воробьёва.

Также она предупредила о вреде избыточного потребления жидкости, потому что это способствует увеличению системного артериального давления и развитию головных болей.

Ранее в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, кому противопоказано пить кофе в жаркую погоду.

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