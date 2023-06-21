Терапевт Воробьёва дала советы, как избежать головной боли при обезвоживании
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Об этом сообщает РИАМО.
Врач посоветовала потреблять рекомендованную норму воды для восстановления микроциркуляции крови.
«Рекомендуемый уровень жидкости — 60—70 мл на кг веса, но не более трёх литров. Предпочтение отдаётся чистой питьевой воде. Это поможет избежать головной боли при обезвоживании», — уточнила Воробьёва.
Также она предупредила о вреде избыточного потребления жидкости, потому что это способствует увеличению системного артериального давления и развитию головных болей.
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