Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил на конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом, что движения неонацистов становятся главной внутренней угрозой ряда государств.

«Движения неонацистов и сторонников превосходства белой расы быстро становятся главной внутренней угрозой безопасности в ряде стран», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что «жестокое наследие» террористической организации «Исламское государство»* в Ираке и Сирии «продолжает бросать тень на десятки тысяч жизней».

Ранее российский президент Владимир Путин удивился тому, что глава киевского режима Владимир Зеленский, имея еврейские корни, поддерживает неонацистов.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.