Гутерреш заявил о становлении неонацистов главной внутренней угрозой ряда стран
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«Движения неонацистов и сторонников превосходства белой расы быстро становятся главной внутренней угрозой безопасности в ряде стран», — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что «жестокое наследие» террористической организации «Исламское государство»* в Ираке и Сирии «продолжает бросать тень на десятки тысяч жизней».
Ранее российский президент Владимир Путин удивился тому, что глава киевского режима Владимир Зеленский, имея еврейские корни, поддерживает неонацистов.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.