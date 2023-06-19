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Гутерреш заявил о становлении неонацистов главной внутренней угрозой ряда стран

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Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил на конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом, что движения неонацистов становятся главной внутренней угрозой ряда государств.
Гутерреш заявил о становлении неонацистов главной внутренней угрозой ряда стран
  • Gettyimages.ru

«Движения неонацистов и сторонников превосходства белой расы быстро становятся главной внутренней угрозой безопасности в ряде стран», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что «жестокое наследие» террористической организации «Исламское государство»* в Ираке и Сирии «продолжает бросать тень на десятки тысяч жизней».

Ранее российский президент Владимир Путин удивился тому, что глава киевского режима Владимир Зеленский, имея еврейские корни, поддерживает неонацистов.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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