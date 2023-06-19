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На Солнце 19 июня произошли две сильные вспышки

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Гелиогеофизическая служба ФГБУ «Институт прикладной геофизики» сообщила, что две сильные вспышки на Солнце произошли 19 июня.
На Солнце 19 июня произошли две сильные вспышки
  • Gettyimages.ru

Как говорится в заявлении службы, из-за данных вспышек на Земле частично нарушалась коротковолновая радиосвязь.

«19 июня в 06:37 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.4 (S12E89) продолжительностью 21 минута», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что вторая вспышка произошла в 15:14 мск.

«В рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.1 (S12E81) продолжительностью 12 минут», — уточнили специалисты.

Ранее главный научный сотрудник Института космических исследований РАН доктор физико-математических наук Сергей Богачёв посоветовал следить за здоровьем в период высокой солнечной активности.

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