На Солнце 19 июня произошли две сильные вспышки

Гелиогеофизическая служба ФГБУ «Институт прикладной геофизики» сообщила, что две сильные вспышки на Солнце произошли 19 июня.

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Как говорится в заявлении службы, из-за данных вспышек на Земле частично нарушалась коротковолновая радиосвязь. «19 июня в 06:37 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.4 (S12E89) продолжительностью 21 минута», — отмечается в сообщении. Уточняется, что вторая вспышка произошла в 15:14 мск. «В рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.1 (S12E81) продолжительностью 12 минут», — уточнили специалисты. Ранее главный научный сотрудник Института космических исследований РАН доктор физико-математических наук Сергей Богачёв посоветовал следить за здоровьем в период высокой солнечной активности.