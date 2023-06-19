На Солнце 19 июня произошли две сильные вспышки
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Как говорится в заявлении службы, из-за данных вспышек на Земле частично нарушалась коротковолновая радиосвязь.
«19 июня в 06:37 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.4 (S12E89) продолжительностью 21 минута», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что вторая вспышка произошла в 15:14 мск.
«В рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.1 (S12E81) продолжительностью 12 минут», — уточнили специалисты.
Ранее главный научный сотрудник Института космических исследований РАН доктор физико-математических наук Сергей Богачёв посоветовал следить за здоровьем в период высокой солнечной активности.