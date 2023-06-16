В России разработали устройство для ремонта трещин в космических аппаратах
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Роспатент.
«Изобретение относится к области космонавтики, в частности к получению тонких плёнок тепловой энергией самораспространяющегося высокотемпературного синтеза», — говорится в сообщении.
Отмечается, что прибор будет представлять собой цилиндр, внутри которого будет находиться СВС-шихта и спираль для инициирования синтеза и испарения нагреваемого материала.
Сообщалось, что российская компания SR Space вместе с холдингом Т1 планируют запустить первую в России частную ракету за верхнюю границу атмосферы.
Также поступала информация, что первые экипажи российской орбитальной станции будут состоять из двух космонавтов.