В России разработали устройство для ремонта трещин в космических аппаратах

Российские разработчики придумали прибор, который сможет закрепляться на внешней поверхности повреждённых космических аппаратов и устранять трещины в них.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Роспатент.

«Изобретение относится к области космонавтики, в частности к получению тонких плёнок тепловой энергией самораспространяющегося высокотемпературного синтеза», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прибор будет представлять собой цилиндр, внутри которого будет находиться СВС-шихта и спираль для инициирования синтеза и испарения нагреваемого материала.

Сообщалось, что российская компания SR Space вместе с холдингом Т1 планируют запустить первую в России частную ракету за верхнюю границу атмосферы.

Также поступала информация, что первые экипажи российской орбитальной станции будут состоять из двух космонавтов.