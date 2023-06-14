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Врач Эдигер указал на плюсы и минусы ультразвука при удалении опухолей

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Врач-патологоанатом Александр Эдигер указал на положительные и негативные последствия удаления опухолей при помощи ультразвука.
Врач Эдигер указал на плюсы и минусы ультразвука при удалении опухолей
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  • © Morsa Images

 Об этом сообщает Общественная служба новостей

«Ультразвук определённых энергий всегда может действовать весьма разрушительно на любую живую структуру», — пояснил врач.

По мнению Эдигера, использование такого метода считается одним из интереснейших способов борьбы с новообразованиями, однако на месте их удаления впоследствии может возникать сильное воспаление.

Ранее российские учёные выяснили причину образования метастазов в организме уже после химиотерапии онкологической опухоли.

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