Врач Эдигер указал на плюсы и минусы ультразвука при удалении опухолей
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Об этом сообщает Общественная служба новостей.
«Ультразвук определённых энергий всегда может действовать весьма разрушительно на любую живую структуру», — пояснил врач.
По мнению Эдигера, использование такого метода считается одним из интереснейших способов борьбы с новообразованиями, однако на месте их удаления впоследствии может возникать сильное воспаление.
Ранее российские учёные выяснили причину образования метастазов в организме уже после химиотерапии онкологической опухоли.